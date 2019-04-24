Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.04.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 09:40

2019 kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri

kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kayabaşı, Silivri, kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehi aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı.

İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişiler başvurularını tamamladı. Satışa sunulan 50 bin sosyal konut için toplam 636 bin 787 başvuru alındı. En çok başvuru yapılan il İstanbul oldu. En çok başvuru yapılan TOKİ Projesi İstanbul TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesi oldu. Bu projede satışa sunulan 4 bin 467 adet konut için toplam 157 bin 427 kişi TOKİ başvurusu yaptı. Peki TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri ve tüm detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ 2019 İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri