İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişiler başvurularını tamamladı. Satışa sunulan 50 bin sosyal konut için toplam 636 bin 787 başvuru alındı. En çok başvuru yapılan il İstanbul oldu. En çok başvuru yapılan TOKİ Projesi İstanbul TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesi oldu. Bu projede satışa sunulan 4 bin 467 adet konut için toplam 157 bin 427 kişi TOKİ başvurusu yaptı. Peki TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ 2019 İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri
TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2019 TOKİ Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla Aydınlı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehi aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı.
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