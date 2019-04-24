İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişiler başvurularını tamamladı. Satışa sunulan 50 bin sosyal konut için toplam 636 bin 787 başvuru alındı. En çok başvuru yapılan il İstanbul oldu. En çok başvuru yapılan TOKİ Projesi İstanbul TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesi oldu. Bu projede satışa sunulan 4 bin 467 adet konut için toplam 157 bin 427 kişi TOKİ başvurusu yaptı. Peki TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri ve tüm detaylar