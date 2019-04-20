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  • 20.04.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 10:35

şartları yolları nedir? ve Bağkur'lu için yüksek emekli maaşı nasıl belirlenir?

Emekliliğine az kalanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Ne kadar yüksek prim yatırılırsa o kadar yüksek maaş alınıyor ancak bazı kıstaslar maaşların düşmesine neden olabiliyor. Emeklilik, şu anda çalışanlar için uzak görülebilir. Ama günü geldiğinde 'Keşke' dememek için bazı önlemler almak gerekiyor. Peki emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir? Erken emeklilik konusunda kimler avantajlı? Emeklilik maaşını artırmanın püf noktası nedir? Bu arada emeklilerin Temmuz zammının ilk ipucu geldi. ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 6 olacak.

Yüksek emekli maaşı alma şartları yolları nedir? Milyonlarca çalışan emekli olma hayali kuruyor. Emekli olmak isterken maaşlarının da iyi olmasını istiyorlar. Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını haberimizde detaylandırdık. Yıllar boyunca çalışmak prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli maaşı almak için yeterli olmaz. Bugün asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanlar istedikleri kadar uzun çalışsınlar emekli maaşları düşer. Önemli olan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi. Peki emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir? İşte tüm açıklamalar

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