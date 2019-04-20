Yüksek emekli maaşı alma şartları yolları nedir? Milyonlarca çalışan emekli olma hayali kuruyor. Emekli olmak isterken maaşlarının da iyi olmasını istiyorlar. Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını haberimizde detaylandırdık. Yıllar boyunca çalışmak prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli maaşı almak için yeterli olmaz. Bugün asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanlar istedikleri kadar uzun çalışsınlar emekli maaşları düşer. Önemli olan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi. Peki emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir? İşte tüm açıklamalar