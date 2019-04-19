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Yeni emekliye Mayıs’ta bin 825 TL! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27- 31 Mayıs arasında ödenmesi beklenirken, bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar hem bu bin lirayı cebine koyacak hem de 825 liraya varan promosyon alabilecek. Bankalar halen emeklilere 700 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Bazı bankalar, emeklileri bankaya kazandıranlara da 100-125 lira ödeme vaat ediyor. Böylece yeni emekliler, Mayıs'ta bin lira ikramiye ve 825 liraya varan promosyondan yararlanabilecek. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...

19.04.2019 07:48 - Son Güncelleme: 19.04.2019 09:54
Yeni emekliye Mayıs’ta bin 825 TL! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Her çalışanın hayali emeklilik.

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Yeni emekliye Mayıs’ta bin 825 TL! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, ayrıca 2 önemli imkana daha kavuşuyor.

Yeni emekliye Mayıs’ta bin 825 TL! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Aylıkların bağlanmasının ardından hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye hem de 825 liraya varan banka promosyonu yolu açılıyor.

Yeni emekliye Mayıs’ta bin 825 TL! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor.

Yeni emekliye Mayıs’ta bin 825 TL! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş oluyor.

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