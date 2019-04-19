Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...
Emeklilik hesapları yapılırken çalıştığınız günler ve ödediğiniz primler çok önemli. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışması olanlar dikkat! Son 3.5 yıl, yani 1261 gün prim ödenen kurum önemli. Seçim, erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilik hesabı yapanların merak ettiği soruları cevapladı. İşte emeklilik hesabı yapanları ilgilendiren o detaylar...
19.04.2019 07:48
- Son Güncelleme: 19.04.2019 07:48
DİĞER GALERİLER