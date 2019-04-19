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Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...

Emeklilik hesapları yapılırken çalıştığınız günler ve ödediğiniz primler çok önemli. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışması olanlar dikkat! Son 3.5 yıl, yani 1261 gün prim ödenen kurum önemli. Seçim, erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilik hesabı yapanların merak ettiği soruları cevapladı. İşte emeklilik hesabı yapanları ilgilendiren o detaylar...

19.04.2019 07:48 - Son Güncelleme: 19.04.2019 07:48
Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...

Emeklilik hesapları yapılırken çalıştığınız günler ve ödediğiniz primler çok önemli.

Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...

Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da sizin emeklilik tarihiniz açısından önem kazanıyor.

Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl, yani 1261 gün giriyor.

Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...

BORÇLANMA EKLENİYOR
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor.

Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda birden fazla çalışması olanlar dikkat...

Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor.

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