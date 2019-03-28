Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Peki iş kuran gençlere teşvik ne kadar olacak? İşte tüm detaylar

GENÇLERE TEŞVİK

Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yıl sağlanan destek ayda 882,65 lirayı ve toplamda yıllık olarak 10 bin 591 lira 80 kuruşu buluyor. Bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması, kendi işinde bilfiil çalışılması gerekiyor. Vergi dairesinden 'Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi' almak gerekiyor..

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Hibe ve kredi desteği almak için KOSGEB'e kaydolan, kursa giden ve daha sonra girişimcilik sertifikası alan gençler, iş fikirlerini hayata geçirmek için proje ve iş planı hazırlıyor. İş fikri kabul edilene hibe ve kredi olmak üzere, toplamda 150 bin TL'lik destek sağlanıyor. Devlet desteğiyle de olsa iş kurmak ve devam ettirmek ciddi ve maliyetli bir iştir. Bu nedenle devlet, özellikle iş hayatına yeni atılan 18-30 yaş grubundaki gençlere daha fazla destek sağlıyor.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Hibeden yararlanmak için kurs veya sertifika sahibi olmak yetmiyor. İşin zor ve kabul gören aşaması, sektör ve proje seçimi aşamaları oluşturuyor. Proje hazırlarken ilk etapta, 'Ne üreteceğim' sorusuna cevap verebiliyorsanız, hibe alabilme olasılığınız o kadar yükseliyor. Çünkü, üretim projelerine daha sıklıkla hibe ve destek veriliyor. Ayrıca uzmanlar, sektörel araştırmanın detaylı yapılması gerektiğini ve sektör uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtiyor. Bu sebeple üretimcisi azalan alanlara yönelmekte yarar görülüyor

EN ÇOK BAŞVURU BU ALANLARDA

Ülke genelinde hemen hemen her sektörden başvuru yapılıyor. Son zamanlarda kasap, terzi, reklamcılık, mobilya imalatı, pastacılık, börekçi, tuhafiye ve kuaförlük gibi alanlarda faaliyet gösterenler başvuru yapıyor. Bu sektörlerin yanı sıra, yüksek teknolojik ürünlerin imalatı konusunda da destekler veriliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Her ikisi de 2019 yılında 100 bin TL kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanamayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 TL Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten ve destekten faydalanan genç girişimci, 4 bin 350 TL vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşvikin ve desteğin sağlayacağı vergi avantajı da en az hibe ve kredi kadar önem arz ediyor. Hal böyle olunca genç girişimci 22 bin 300 TL vergi avantajından yararlanıyor.

6 AY PRİM DESTEĞİ DE VAR!

Projesi kabul edilip, hibe ve kredi desteğiyle işyerini açan gençlere yeni desteklerin kapısını da aralıyor. Bunlardan biri de istihdam teşviki. Bir ila 3 çalışanı olan imalat işyerlerinin mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak. Diğer taraftan 18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme olanağı da sağlandı. Bu teşvikler ve destekler 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek. Ayrıca, asgari ücrete verilen 100 TL'lik Hazine yardımı 2019 yılında da sürüyor.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.