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’lere 3 ayda 566 milyon lira

KOBİ’lere 3 ayda 566 milyon lira
Sanayi ve Teknoloji Bakanı , kanalıyla yılın ilk 3 ayında yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu periyotta 35 bin 150 ve girişimcimize destek verdik. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağladık."

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