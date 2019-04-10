Taşeron işçilere zam ve ikramiyelerde iyileştirmelerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Birçok belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde bunu sinyalini verdi. Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili bir müjde de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, taşeron işçilerde büyük umut uyandırdı.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ARTIŞI GELDİ

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE TEDİYELER DE ARTTI

Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu