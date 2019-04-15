15 Nisan Pazartesi altın fiyatları son dakika haftanın kapanış gününde merak ediliyor. Hafta boyunca altın fiyatları inişli çıkışlı bir grafik izledi. Altın fiyatları buna rağmen yatırımcısına kazandırdı. Cuma günü gram altın haftayı yüzde 0,13 artışla 240,20 liradan tamamladı. Peki gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 15 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları… Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 239 lira seviyelerinde güne başladı. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.289 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

15 NİSAN ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İLK GÜNÜNDE NE KADAR?

Gram altın: 239,7 lira

Çeyrek Altın: 396 lira

Cumhuriyet altını: 1.614 lira



PİYASALARDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.68 artışla 71.31 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.68 artışla 64.01 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların yüzde 1.0´den fazla değer kaybetmesiyle, üç haftadır ilk kez haftayı artıda tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.26 artışla 15.05 dolardan,

– altın, yüzde 0.34 artışla 1,297.8 dolardan,

– bakır, yüzde 1.89 artışla 2.941 dolardan,

– platin, yüzde 1.06 artışla 904.8 dolardan ve

– paladyum da yüzde 1.29 artışla 1,349.8 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.