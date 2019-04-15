Türkiye İstasistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı.

Buna göre, işsizlik oraı ocak ayında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Aralık ayında işsizlik yüzde 13,5 düzeyindeydi. İşsizlik oranı geçen yıla göre 3,9 puanlık artış kaydetti.

İşsizlik oranı ocak ayında Mart 2009'dan beri en yüksek düzeyi gördü.

İŞSİZ SAYISI 1,2 MİLYON ARTTI

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 6,8 puanlık artış ile yüzde 26,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puanlık artış ile yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,5

İstihdam edilenlerin sayısı ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 44,5 oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,2

İşgücü ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,2 olarak belirlendi.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 71,1, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında kayıtdışı işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 33,1 oldu.

