KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentileri devam ediyor. Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. KİT'lerde çalışan ve taşeron kadro sürecinden faydalanamayan taşeron işçiler de meclisin açılmasının ardından kendilerine müjdeli haber verilmesini bekliyor. Peki 2019 yılında KİT'lerin kadro şartları nedir? KİT'lerdeki çalışana kadro ve maaş zammı var mı? İşte tüm detaylar

KİTLERDEKİ PERSONELİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. KİT'lerde çalışan ve taşeron kadro sürecinden faydalanamayan taşeron işçiler de meclisin açılmasının ardından kendilerine müjdeli haber verilmesini bekliyor. Diğer kamu işçilerinin aldığı kadrodan mahrum olduklarını belirten KİT'lerdeki taşeron işçiler, eşitlik ve adalet istediklerini belirtiyor.

KİT TAŞERONUNA KADRO 2019'DA VERİLECEK Mİ?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak.

KİT'lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT'lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.

Düzenleme, KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.

KİTLER KADROYA SINAVLA MI ALINACAK?

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT'ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.

KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK?

Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

KİT'LİLERİN KADRO ŞARTLARI NELER?

KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını doldurmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

İş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

KİT'LERE KADRO VE MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçilerin yüzde 4 artı 4 oranındaki zam oranının enflasyon oranlarının çok altında olduğunu , bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılması gerektiğini söylerken, maaş farkının yanı sıra KİT'lerdeki taşeron için de beklentilerin arttığını, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmamasının herkesi üzdüğünü söyledi.

Arslan, "Maalesef KİT'lerde çalışan ve gerçekten kadroyu hak eden arkadaşlarımızın çeşitli gerekçeklerle kadroya alınmaması hepimizi üzdü. Çünkü büyük bir başarıya, büyük bir reforma imza atmıştık. Bu büyük reformda keşke bu arkadaşlarımızın sorunu da çözülmüş olsaydı." ifadelerini kullanırken, 2020'ye kadar maaş zammı uygulamasının büyük mağduriyetleri beraberinde getireceğine dikkat çekerek, "Örneğin 2018 ve 2019'da yüzde 4 artı 4 oranındaki zamların enflasyon farkıyla değiştirilmesi talebimiz vardı

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.