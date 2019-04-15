16 Nisan EYT yasası çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? EYT son dakika haberleri nedir? EYT ile ilgili tüm bilinmeyenler ve erken emekli olma koşullarını sizler için derledik. Binlerce kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar konusu ise henüz gündeme gelmedi. Emeklilikte yaşa takılanlar aynı zamanda erken emekli olma koşullarını merak ediyor. Peki erken emekli olma şartları neler? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Altındağ Meclis üyesi Sinan Burhan'ın "700 bin EYT'li sorunları çözmenizi bekliyor. Sorusunu yanıtlamadı.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELERDİR?

Meclis bildiğiniz gibi 24 Şubat'ta tatile girdi. Meclis yeniden açıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. EYT ile ilgili en son haberler sitemizde olacak.

Mansur Yavaş EYT sorusunu cevaplamadı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümlerine yönelik soruyu cevaplamadan oturumu sonlandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Altındağ Meclis üyesi Sinan Burhan'ın "700 bin EYT'li sorunları çözmenizi bekliyor.

EYT SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Biz meclis üyelerine 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorularımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" sorusu üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bu konuda cevap vermeyerek oturumu kapattı.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT YASASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." şeklinde konuşmuştu.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili son açıklama Devlet Bahçeli tarafından 19 Mart tarihinde yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı. İşte Bahçeli'nin açıklaması: Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular.Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.

Ama şimdiye kadar hiç yürüyüş yapmayanlar şimdi Ankara'da İstanbul'da yürüyüş yapıyorlar. Biraz evvel söylediğim erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Eğer seçimde netice alırsanız siz yapın. Sistemi değiştirecekseniz siz yapın. Ama yapamayacağınız bir şeyle toplumu hareketlendirerek gerginliği arttırmanın erken emeklilikteki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz kimlerse sabırlı olmaları lazım. Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?

E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre "normal şartlarda ne zaman emekli olurum?" aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSADI?

Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenleri değil, eski çalışanları da kapsadı.

EYT NEDİR?

08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre;

Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.

YAŞ ŞARTI KAÇA ÇIKARILDI?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.

YASA KİMLERİ KAPSADI?

Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenleri değil, eski çalışanları da kapsadı.

DÜZENLEME ÇALIŞANA NASIL YANSIDI?

Yaş şartının 4447 yasa çıktığında halen çalışanlara geçmişe dönük uygulanması nedeniyle sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine getirenler ama yaş şartını yerine getiremeyenler emeklilik için yaş beklemek zorunda kaldı. Örneğin yasanın çıktığı 2002'de 2-3 yıllık bir erkek sigortalı çalışan, eski sisteme göre 43 yaşında emekli olabilecekti. Kademeli geçişle bu işçinin emekliliği 15 yıl gecikmiş oldu. Aynı tarihte 2-3 yıllık kadın işçi için bu süre 18 yıl oldu. Yeni sistemle sigortalılar iki yıl ile 18 yıl arasında yaşa takıldılar.

ERKEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?

Erken emekli olma şartları kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösteriyor. Bilindiği üzere artık ülkemizde emekli olmak için sadece prim gün sayısını doldurmak yetmiyor. Emekli maaşı alabilmek için de yaşı beklemeniz gerekiyor.

Erken emekli olma şartlarından biri doğum borçlanması. Bilindiği üzere sınırı 3 çocuk olmak üzere doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasından faydalanmak için dikkat edilen bir nokta var. O da doğum yapmadan önce sigortanızın olması. Yani doğum yaptıktan sonra sigortanız işlenmişse doğum borçlanmasından faydalanamıyorsunuz. Şimdi gelelim doğum borçlanması için şartlara.

Doğum yapan kadın her çocuğu için 2 yıl borçlanabilir. Eğer 3 çocuk yapıyorsanız bu 6 yıl demek. Fakat çocuğunuzu doğurduktan sonra sigortanıza herhangi bir prim işlenmemesi gerekiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğumdan önce sigortalı olmalısınız.

Evlat Edinen Kadınlar Doğum Borçlanması Yapabilir

Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanmasından faydalanabilir. 2 yaşından küçük bir çocuğu evlat edindiğiniz takdirde erken emekli olma hakkı kazanmış olursunuz.

Engelli Çocuk Varsa Erken Emeklilik Mümkün

Eğer çocuğunuz engelliyse ve sürekli olarak bakıma muhtaçsa SGK'ya başvuruda bulunup erken emekli olabiliyorsunuz. Engelli çocuğu olan annelerin çalışma günleri 1.25 olarak hesaplanıyor.

Askerlik Borçlanması

Her vatandaşa zorunlu olan askerlik sizin erken emekli olmanıza vesile olabilir. Askerliğe başlamadan önce sigortalı bir işte çalışan kişiler askerlik borçlanmasından faydalanabilir. Yedek subay olarak görev yaptıysanız ve eğitim aldıysanız o süre boyunca borçlanabilirsiniz. Er olarak askerliğinizi tamamladıysanız yine askerlik borçlanması durumundan faydalanabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir