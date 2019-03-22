EYT siyaseti yapan Kılıçdaroğlu'nun emeklilik yaş şartı 60

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) hayali vaatlerle tarafına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken verdiği bir ropörtajda bugünün tam aksi bir düşünceyi savunduğu ortaya çıktı.

"EMEKLİLİK YAŞI 60 OLMALI"

Sık sık "EYT'lilerin sorununu çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'nun 1998 yılında verdiği ropörtajda "Emeklilik yaşı 60 olmalı" diyerek SSK için kurtuluş reçetesini geç emeklilik olarak gösterdi. Sözlerine kurumun finansman durumunun giderek kötüleştiğini belirterek devam eden Kılıçdaroğlu, "50-55 olan emeklilik yaşı çok düşük" dedi. O dönem hükümetin emeklilere verdiği zam oranını da eleştiren Kılıçdaroğlu, vatandaşa yapılan zamma karşı çıkmıştı.

GEÇMİŞİ UNUTTU

1995 yılındaki ropörtajına benzer ropörtajları daha önce de veren Kılıçdaroğlu, 21.10.1992 tarihinde Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada SSK'nın yakın bir dönemde emeklilere maaş ödeyemeyecek duruma geleceğini iddia etmişti. Yine 14.05.1995 tarihli Milliyet Gazetesi ropörtajında "SSK'yı geç emeklilik kurtarır" diyen Kılıçdaroğlu bugün ise bu düşüncelerinin tam aksini iddia ederek vatandaşa hayal satmaya başladı.