Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son detaylar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT hakkında son açıklamayı Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım yaptı. EYT yasası çıkacak mı sorusu yapılan açıklamaların ardından merakla araştırılıyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler...

EYT'DE SON DURUM NE?

EYT hakkındaki son gelişmeler birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. EYT hakkında son açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek? Gayet açık." dedi.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT hakkında "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.