EYT ile ilgili en son açıklama! EYT yasası çıkacak mı?

Daha önce Başkan Erdoğan ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili en son açıklamayı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yaptı. 25 Mart Pazartesi Emeklilikte Yaşa takılanlar yasası son dakika gelişmeleri neler? İşte tüm detaylar

EYT'LİLER NE İSTİYOR?

Son zamanlarda aktif bir şekilde kampanyalar yürüten ve bunu sosyal medyaya da yansıtan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı​ Binali Yıldırım'dan EYT açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret eden Yıldırım, buranın yakındaki Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen öğrencilerle görüştü.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." dedi.

BAKAN SELÇUK: EYT GÜNDEMDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." şeklinde konuşmuştu.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.