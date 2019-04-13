Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.04.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 12:58

yolları nedir? Bağkur nasıl belirlenir?

Milyonlarca çalışan emekli olma hayali kuruyor. Emekli olmak isterken maaşlarının da iyi olmasını istiyorlar. Bu bağlamda almanın şartları ve yollarını haberimizde detaylandırdık. Yıllar boyunca çalışmak prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli maaşı almak için yeterli olmaz. Bugün asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanlar istedikleri kadar uzun çalışsınlar emekli maaşları düşer. Önemli olan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi. Peki emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir? İşte tüm açıklamalar

Emekliliğine az kalanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Ne kadar yüksek prim yatırılırsa o kadar yüksek maaş alınıyor ancak bazı kıstaslar maaşların düşmesine neden olabiliyor. Emeklilik, şu anda çalışanlar için uzak görülebilir. Ama günü geldiğinde 'Keşke' dememek için bazı önlemler almak gerekiyor. Peki emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir? Erken emeklilik konusunda kimler avantajlı? Emeklilik maaşını artırmanın püf noktası nedir? İşte bu soruların yanıtları. Emeklilikte yüksek maaş almayı herkes ister. Yüksek maaşın püf noktası SGK'ya yüksek kazanç bildirmekten geçiyor. Asgari ücret ve hemen üzeri gibi rakamlarla primleri ödenen kişilerin emekli aylıkları çalıştıkça düşüyor. Maaşı düşük gösterilen itiraz etsin. Buna karşılık 3700-4000 lira kazancı olan kişilerin de çalıştıkça emekli maaşları her yıl 50-100 TL artıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriYüksek emekli maaşı alma şartları yolları nedir? SGK SSK Bağkur yüksek emekli maaşı nasıl belirlenir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri