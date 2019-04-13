Emekliliğine az kalanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Ne kadar yüksek prim yatırılırsa o kadar yüksek maaş alınıyor ancak bazı kıstaslar maaşların düşmesine neden olabiliyor. Emeklilik, şu anda çalışanlar için uzak görülebilir. Ama günü geldiğinde 'Keşke' dememek için bazı önlemler almak gerekiyor. Peki emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir? Erken emeklilik konusunda kimler avantajlı? Emeklilik maaşını artırmanın püf noktası nedir? İşte bu soruların yanıtları. Emeklilikte yüksek maaş almayı herkes ister. Yüksek maaşın püf noktası SGK'ya yüksek kazanç bildirmekten geçiyor. Asgari ücret ve hemen üzeri gibi rakamlarla primleri ödenen kişilerin emekli aylıkları çalıştıkça düşüyor. Maaşı düşük gösterilen itiraz etsin. Buna karşılık 3700-4000 lira kazancı olan kişilerin de çalıştıkça emekli maaşları her yıl 50-100 TL artıyor.