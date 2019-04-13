Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. En düşük memur emeklisinin maaşı yüzde 5'lik toplu
sözleşme zammına göre 118,98 lira artacak. Peki emekli maaşında yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği o detaylar...
13.04.2019 07:57
- Son Güncelleme: 13.04.2019 07:57
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