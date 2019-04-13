GaleriEkonomi

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. En düşük memur emeklisinin maaşı yüzde 5'lik toplu
sözleşme zammına göre 118,98 lira artacak. Peki emekli maaşında yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği o detaylar...

13.04.2019 07:57 - Son Güncelleme: 13.04.2019 07:57
Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacağından, veriler merakla takip ediliyor.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Şu ana kadar Ocak-Mart enflasyonu belli oldu.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 2.27 olarak gerçekleşti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....
Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....