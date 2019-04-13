Yüz binlerce kişiye ek gelir! Ödemeyen yanar

Çalışanların gözü kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemede. Mevcut hakların korunup korunmayacağı en çok merak edilen konu. Bu konuda gelen ilk mesaj taraflar arasında mutabakat aranacağı ve kazanılmış hakların korunacağı yönünde. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Berat Albayrak, yeni sisteme ilişkin görüşleri almak ve ayrıntıları netleştirmek üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek.





1 YILA 30 GÜNLÜK HAK VERİLECEK



Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında, son işyerinde en az 1 yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işten çıkartılma durumunda erkek işçi askere giderse, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. Ancak fiili durumda, sınırlı sayıda çalışanın bu haktan faydalanabildiği, çoğu işçinin kıdem alamadığı ifade ediliyor.



GÜVENCE SAĞLANACAK



Yapılacak düzenlemeyle mevcut sistemdeki sorunların giderilmesini teminen, kıdem tazminatının işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Mevcut durumda işten çıkarılana, her 1 yıllık çalışma karşılığında 30 günlük brüt ücret kadar kıdem ödeniyor. Yeni sistemde brüt ücretin 14-15 gün üzerinden ödenebileceğiyle ilgili kaygılar var.