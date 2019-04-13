Turkuvaz Medya “İpekyolu Kariyer Fuarı”nda

İpekyolu Kariyer Fuarı'nda gençlerin sorusunu yanıtlayan Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yetenek Yönetim Müdürü Arzu Ardıç Çil, "Yöneticilerimizi kendi arkadaşlarımız arasından çıkarmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Bu nedenle genç arkadaşlarımızla buluşacağımız böyle fırsatları kaçırmıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Turkuvaz Medya Grubu'nun standını da gezerek, özellikle katılımı ve yoğun ilgi nedeni ile teşekkürlerini bildirdiler.

İşte fuardan kareler:









