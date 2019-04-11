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Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

Milyonlarca vatandaş emekli intibak yasası ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak yasasını bekliyor. Gözler Meclis'ten gelecek karara çevrildi. Yasanın çıkması ile birlikte emekli maaşı artacak. Peki, emekli intibak torba yasası son durum nedir? İşte son dakika emekli intibak haberleri...

11.04.2019 13:03 - Son Güncelleme: 11.04.2019 13:03
Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

Emekli intibak yasasında son durum nedir? Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü kulağı Meclis'ten gelecek açıklamada. İntibak Meclis'ten geçerse milyonlarca kişiye 355 lira zam yolu açılacak. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi. Peki, emekli intibak torba yasasında son durum nedir? İşte emekl intibak haberleri...

Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca vatandaş intibak beklentisi içinde. Emeklilerin intibak yargı süreci içerisinde umutları devam ediyor.

Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

Anayasa Mahkemesi intibak zammının yasa yolula yapılabileceğini belirtti. Böylelikle intibak bekleyen milyonlarca emekli Meclis'ten gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı.

Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar.

Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da "2000'den önce emekli olmuş bir kişi 2 bin 200-2 bin 300 lira civarında maaş alıyorsa, 1 Ocak 2000'den sonra emekli olmuş kişi bin 900 lira alıyor.

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