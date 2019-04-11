Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da "2000'den önce emekli olmuş bir kişi 2 bin 200-2 bin 300 lira civarında maaş alıyorsa, 1 Ocak 2000'den sonra emekli olmuş kişi bin 900 lira alıyor.