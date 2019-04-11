Emekli son dakika intibak haberleri! Emekli intibak torba yasası son durum nedir?
Milyonlarca vatandaş emekli intibak yasası ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak yasasını bekliyor. Gözler Meclis'ten gelecek karara çevrildi. Yasanın çıkması ile birlikte emekli maaşı artacak. Peki, emekli intibak torba yasası son durum nedir? İşte son dakika emekli intibak haberleri...
11.04.2019 13:03
- Son Güncelleme: 11.04.2019 13:03
Emekli intibak yasasında son durum nedir? Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü kulağı Meclis'ten gelecek açıklamada. İntibak Meclis'ten geçerse milyonlarca kişiye 355 lira zam yolu açılacak. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi. Peki, emekli intibak torba yasasında son durum nedir? İşte emekl intibak haberleri...
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