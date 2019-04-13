Çalışanların gözü kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemede. Mevcut hakların korunup korunmayacağı en çok merak edilen konu. Bu konuda gelen ilk mesaj taraflar arasında mutabakat aranacağı ve kazanılmış hakların korunacağı yönünde. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Berat Albayrak, yeni sisteme ilişkin görüşleri almak ve ayrıntıları netleştirmek üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek.

Uzun süredir ülke gündeminde bulunan kıdem tazminatı reformu Yeni Ekonomi Programı'nda da yer alırken, bu kapsamda kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Peki emeklilikte ek gelir nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Yeni BES sistemi nasıl olacak? BES nedir, zorunlu mu?



1 YILA 30 GÜNLÜK HAK VERİLECEK



Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında, son işyerinde en az 1 yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işten çıkartılma durumunda erkek işçi askere giderse, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. Ancak fiili durumda, sınırlı sayıda çalışanın bu haktan faydalanabildiği, çoğu işçinin kıdem alamadığı ifade ediliyor.



GÜVENCE SAĞLANACAK



Yapılacak düzenlemeyle mevcut sistemdeki sorunların giderilmesini teminen, kıdem tazminatının işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Mevcut durumda işten çıkarılana, her 1 yıllık çalışma karşılığında 30 günlük brüt ücret kadar kıdem ödeniyor. Yeni sistemde brüt ücretin 14-15 gün üzerinden ödenebileceğiyle ilgili kaygılar var.

İŞTE YENİ BES SİSTEMİ VE MERAK EDİLEN SORULAR



Fon sisteminde kesinti ne kadar olacak?



Kıdem Tazminatı Fonu ve BES birleşecek. Çalışanların kazançlarına göre kesinti oranları belirlenecek.



Devlet katkısı olacak mı?



İşçi, işveren, devlet katkısının olacağı fon kurulacak. Kesintiler burada toplanacak. Katkı ve kesinti oranları taraflarla yapılacak görüşmelerde netleşecek.

Birikmiş tazminat ne olacak?



Birikmiş kıdem tazminatları eski sistemde devam edecek. Çalışanın kazanımı korunacak. Daha önce gündeme gelen taslakta isteyenlerin haklarını fona aktarabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı.



Fon hesabı takip edilebilecek mi?



Fon sisteminde bireysel hesap olacak, çalışanlar birikimlerini hesapta anlık takip edebilecek ve yatırım araçlarında değerlendirebilecek.



İşten ayrılan da kıdem alacak mı?



Kıdem hesapta toplanacağı ve her ay bu hesaba para yatacağı için işçi istifa etse dahi kıdem hakkı yanmayacak.



Patron primi yatırmazsa ne olacak?



Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.



1 yıla 1 aylık brüt ücret korunacak mı?



Tarafların büyük hassasiyet gösterdiği bir yılda bir ay uygulaması müzakereler sonucunda netleşecek.



Fondaki para ne zaman çekilebilecek?



Mevcut düzenlemede işinden istifa eden kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Daha önce gündeme gelen çalışmalarda paranın fonda bir süre kalması öngörülüyordu. Bu süre net değil ama paranın tamamının 5 ya da 10 yıl sonra çekilmesi gündeme gelebilir.

EKONOMİ REFORM PAKETİ BES SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıkladı. Bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağını ve kıdem tazminatı fonu ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi ve şu açıklamaları yaptı;

''Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan biri. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek. BES ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.'' dedi.

BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) OTOMATİK KATILIM NEDİR?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) dahil etmekle yükümlüdür.

Bu çerçevede işverenler çalışanlarının, özel sektör için prime esas kazançlarının, kamu için ise emeklilik keseneğine esas aylığın en az %3'ünü sisteme aktarırlar. Çalışanlar bu sistemde dilediği kadar kalma hakkına sahiptir.

OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4a ve 4c maddeleri kapsamındaki çalışanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanları) kapsamaktadır.

Bu sisteme otomatik olarak dahil edilen çalışanlar sistemde kalmaları halinde, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelire kavuşurlar.

OKS'nin amaçları;

Çalışanların emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,

Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,

İstihdamı arttırmak,

Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

4632 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe giren OKS; gönüllü BES'te olduğu gibi, tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. OKS, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Maaşınızdan kesilerek ödenen katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak otomatik katılım hesabınıza kaydedilmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini geçemez.

Ayrıca sisteme ilk girişinizde bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL ilave devlet katkısı hesabınıza kaydedilir.

Otomatik katılım devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların;

Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15'ine,

Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35'ine,

Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60'ına,

Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne hak kazanacaksınız.

BES ZORUNLU MU?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin olarak yeni bir düzenleme Ocak ayında yapılmıştı. Buna göre sistemden ayrılanlar, üç yıl içinde yeniden sisteme dahil edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulunduğu süre içerisinde yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayacak.