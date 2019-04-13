Milyonlarca vatandaş emekli olma hayalleri kuruyor. Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olurum, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım gibi soruları internette araştırmaya devam ediyor. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası haberimizin içinde yer almaktadır. İşte SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

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