Yeni işçiye 9 bin 420 lira teşvik! İşçiye destek ne kadar? Kimler yararlanacak?

İlave istihdama yönelik teşvikler ile yeni işçilerin maaşını da vergi ve primlerini de devlet ödeyecek. Bu konuyla ilgili detaylar SGK'nın çıkarttığı iki genelgeyle daha da netleşti. 2019/7 ve 2019/8 numaralı genelgeler hem ücret teşviki hem de asgari ücret desteğinin nasıl uygulanacağını anlatıyor. 1 Şubat ile 30 Nisan arasında işe alınan yeni işçilerin tüm ücret ve primlerini devlet karşılayacak. Genelgeye göre kafalardaki soruları tekrar cevaplamaya çalışalım.