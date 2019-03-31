Gençlere 10.592 TL! İş kuran gençlere çift koldan destek

iş kurması vergi ve prim desteğiyle teşvik ediliyor. 1 yıl boyuncasağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren, elde ettikleri kazançların yıllıkkısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.