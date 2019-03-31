Gençlerin iş kurması vergi ve prim desteğiyle teşvik ediliyor. 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.
- Ekonomi
- 31.03.2019
- Gazete
Gençlere 10.592 TL! İş kuran gençlere çift koldan destek
İş kuran gençler çift koldan destekleniyor. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor.
Gençlerin iş kurması vergi ve prim desteğiyle teşvik ediliyor. 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.
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