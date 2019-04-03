Nisan 2019 itibari ile kira sözleşmeleri sona eren ve Mayıs ayı itibari ile kiralarını zamlı olarak ödemeye başlayacak olan kişileri ilgilendirecek. Ev sahipleri kiracılarına en fazla bu oranda zam yapabilecek. İmzalanan kira sözleşmesinde belirlenen bir kira artış oranı maddesi bulunuyorsa bu oran geçerli olacak. Peki Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar-

NİSAN 2019 KİRA ZAM ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Nisan ayı kira zam oranı olarak uygulanacak. Nisan ayı kira artış oranı, Mart 2019 itibari ile kira sözleşmeleri sona eren ve Nisan ayı itibari ile kiralarını zamlı olarak ödemeye başlayacak olan kişileri ilgilendirecek.

Ev sahipleri kiracılarına en fazla bu oranda zam yapabilecek. İmzalanan kira sözleşmesinde belirlenen bir kira artış oranı maddesi bulunuyorsa bu oran geçerli olacak. Böyle bir madde bulunmuyorsa bu durumda ev sahibi kiracısına en fazla açıklanan rakam dahilinde zam yapabilecek.

Bu orandan fazla zam yapılması kanunen yasak olurken bu rakamın altında bir oranın taraflarca ortak olarak belirlenmesi durumunda uygulanmasına ise müsaade ediliyor.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.