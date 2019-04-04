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  • 03.04.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 08:53

Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte güncel fiyatlar

4 Nisan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ayına yaklaşırken düğün ve evlilik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları daha da önem kazandı. Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. fiyatları dün günü 233,60 liradan kapattı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte güncel gram altın ve fiyatları…

4 Nisan altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. İşte 4 Nisan çeyrek fiyatları son dakika ne kadar - 22-24 ayar altın fiyatları. Gram altın fiyatları dün serbest piyasada 233,60 liradan günü kapattı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 4 Nisan güncel gram ve fiyatları...Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 234,1 lira

ÇEYREK ALTIN: 386 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.576 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 233,40 liradan alınan (Gr.) 233,60 liradan, bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 523 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan 381 liradan satıldı.

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