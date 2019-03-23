Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ek ödeme seyyanen zam son dakika gelişmeleri haberimizde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak.

EMEKLİLER HER AY MAAŞLARIYLA BİRLİKTE EK ÖDEME ALIYOR

Halen maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme verilirken, bu oranların artırılması gündemde.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), günümüzde ek ödeme oranının düşük kaldığını belirterek, oranın en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 9'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık gelirinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emekliye aylık 53,59 lira ek ödeme veriliyor.Oran yüzde 9 olursa, ek ödeme 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek emekli aylığı ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Bu maaşı alan emekliye verilen 215,63 liralık ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 485,16 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Emeklilerin bu talepleri karşılık görürse 2019 yılı için uygulanacak en düşük emekli maaşı 2 bin 20 liraya kadar çıkabilecek. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor.