3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi. 3600 ek gösterge ile ilgili en son haber AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması Nisan-Mayıs ayında olacak dedi.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz hafta "Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız" diyerek meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtmişti.

3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da yer alıyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKINCA NE OLACAK?

Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?

* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600'e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.