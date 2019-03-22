Emekli maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam...

Milyonlarca çalışan emeklilik hayalleri kuruyor. Ne zaman emekli olacağım sorusunu kendilerine soruyor. Ülkemizde milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayalini kuruyor. 2019 yılı ile birlikte yorucu bir iş temposu daha geride bırakıldı. Vatandaşlar 'Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım', 'Ne vakit emekli olabilirim' gibi sorulara cevap arıyor ve SSK SGK emekli maaşını hesaplamak istiyor. İşte tüm detaylar ve soruların cevapları haberimizde

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA

Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;

Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.

Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.

EMEKLİ MAAŞI NASIL NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.