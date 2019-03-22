Milyonlarca memur daha yüksek nasıl maaş alabiliriz diye merak ediyor. Üniversite mezunu memurlar maaş artışı yapmak için yüksek lisans yapmak zorundalar. Fakat yüksek lisans memurların önündeki en büyük engellerden biri, çünkü ders saatleri mesai saatlerine denk geliyor.

MEMUR MAAŞ ARTIŞI NASIL SAĞLANIR?

Yüksek lisans yapmak isteyen kamu çalışanlarının önündeki en büyük engellerden biri ders saatlerinin mesaide olan zaman dilimine denk gelmesi. Böyle bir durumda izlenebilecek iki yol var. İlki üniversitelerin eğitimleri akşam olan tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmak. Böylece mesai sonrası yüksek lisans derslerine girilebilir. İkinci yol ise ders saatlerinde, bağlı çalışılan kurumdan izin almak. Burada 'yüksek lisans yapan devlet memurlarının izin hakkı var mı?' sorusu akıllara geliyor.

Devlet memurlarının yıllık izin hakları, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmet süresi on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün.

Kamu çalışanlarının mazeret izinleri de bulunuyor. Hamile kadınlara doğum öncesi 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta izin veriliyor. Bu süre sonrasında ise 6 ay boyunca bir buçuk saat süt izni bulunuyor. Erkek memurların doğum izni ise 3 gün. Devlet memurlarının yüksek lisans için bir izin hakkı bulunmuyor. Ancak Çalışılan kurumda bağlı bulunulan amirin inisiyatif kullanarak saatlik izin vermesi mümkün olabiliyor.

DEVLET MEMURLARI NEDEN YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTER?

Kamu kurumlarında çalışan birçok kişi yüksek lisans programlarına gitmek istiyor. Buradaki amaçlardan biri ilave kademe almaktadır.

Bazı kurumlarda ilave kademeye ek olarak yüksek lisans mezunları, lisans mezunlarına göre daha yüksek maaş almaktadır. Bunun dışında çalıştığı bölümle ilgili kendini geliştirmek isteyen memurlar da yüksek lisans okumak istiyor. Ayrıca kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurlar da yüksek lisans diploması ile geçiş sürecini kolaylaştırabiliyorlar.

Örneğin bir hemşire yüksek lisans yaparak yüksek hemşire unvanına kavuşabiliyor. Maaşı da 50 lira kadar yükseliyor.