Bakan Albayrak: Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği) tarafından düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." diye konuştu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

- Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor.

- Fed kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir. 2015 te Rusya'nın maruz kaldığı döviz atağı 3 yılda atlatıldı, biz bunu kısa sürede atlattık.

TÜRKİYE BİRİLERİNİ ÜZMEYE DEVAM EDECEK

- Türkiye güçlü performansı ile birilerini üzmeye devam edecek. İlk çeyrek sonunda büyüme yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır. İyileşme süreci yaşıyoruz, özellikle iç talepte bu görülüyor. Mali disiplinden ödün vermeyeceğiz. Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

AZ ÖNCE İMZALANDI, HAYIRLI OLSUN

-Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı.

- Batacak denen THY dünyanın rekor kar ile dünya basınına manşet oldu.

-KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun.

FAİZLER YÜZDE 1'İN ALTINI GÖRECEK

--Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Faizler yüzde 1,28'lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

-(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk.