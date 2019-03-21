Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrildi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise fark alıp almayacağını ortaya koyacak. Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Bunun üstünü ise enflasyon verileri belirleyecek.
EK ÖDEME DE YÜKSELECEK
Temmuz'da maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak. Memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5 olacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde.
EK ÖDEME DE YÜKSELECEK
Temmuz'da maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak. Memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5 olacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde.
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