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Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

’da memur emeklilerine yüzde 5 garanti. Maaşlarda en az 119 lira artış yaşanacak. farkı oluşursa, zam artacak. ve Bağ-Kur’lulara 6 aylık enflasyon kadar zam yapılırken, tüm emeklilerin ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekliye en az 119 TL
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrildi. oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranı belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon; ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise fark alıp almayacağını ortaya koyacak. Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Bunun üstünü ise enflasyon verileri belirleyecek.



EK ÖDEME DE YÜKSELECEK
'da maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak. Memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5 olacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde.

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