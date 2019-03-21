Daha yüksek maaş almak isteyen memurlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...
Memurlar nasıl daha yüksek maaş alabilir? Milyonlarca memur daha yüksek maaş alabilmek için ne yapması gerektiğini merak ediyor. Lisans mezunu birçok devlet memuru yüksek lisans yaparak hem kademe yükseltebiliyor, hem de maaşını arttırıyor. İşte bütün memurları ilgilendiren o haber...
İlki üniversitelerin eğitimleri akşam olan tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmak. Böylece mesai sonrası yüksek lisans derslerine girilebilir. İkinci yol ise ders saatlerinde, bağlı çalışılan kurumdan izin almak. Burada 'yüksek lisans yapan devlet memurlarının izin hakkı var mı?' sorusu akıllara geliyor.
Kamu çalışanlarının mazeret izinleri de bulunuyor. Hamile kadınlara doğum öncesi 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta izin veriliyor. Bu süre sonrasında ise 6 ay boyunca bir buçuk saat süt izni bulunuyor. Erkek memurların doğum izni ise 3 gün.
Devlet memurlarının yüksek lisans için bir izin hakkı bulunmuyor. Ancak Çalışılan kurumda bağlı bulunulan amirin inisiyatif kullanarak saatlik izin vermesi mümkün olabiliyor.