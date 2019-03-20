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  • 19.03.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 10:25

Emekli aile yardımı kimler alacak, hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca emekliye her gün güzel haberler gelmeye devam ediyor. Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, konuyu masaya taşıdı. aile yardımı kabul edilirse, emekliler aylık 344 lira ek gelire ulaşacak.

SGK ve Bağkur emeklisine aile yardımı ne kadar olacak? Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. . Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Tüm gelişmeler haberimizde..

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