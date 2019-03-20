Emekli aile yardımı kimler alacak, hesaplama nasıl yapılır?

SGK ve Bağkur emeklisine aile yardımı ne kadar olacak? Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. . Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Tüm gelişmeler haberimizde..