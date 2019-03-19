Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak. Son çıkan yasa en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer istekleri kabul edilirse en düşük emekli maaşı ı 2.020 TL yapılacak.

YAŞLILIK ENFLASYONU OLSUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi. Yazıcıoğlu "TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu gibi emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi. Yazıcıoğlu "En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor" diye konuştu.

İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi.

SEYYANEN ZAM

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Emeklilerin bu talepleri karşılık görürse 2019 yılı için uygulanacak en düşük emekli maaşı 2 bin 20 liraya kadar çıkabilecek. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI ARTIYOR

Kasım ayı enflasyon verileri sonrası beş aylık enflasyon oranı olan yüzde 10,64 oranında zammın SSK ve Bağ – Kur emeklilerine ocak ayında yapılması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığında altı aylık enflasyon netleşecek ve zam oranı ortaya çıkacak. En az yüzde 10,64 zamla SSK emeklileri için maaş zammı 108 TL ila 541 TL arasında değişecek. Temmuz – kasım enflasyon oranının yılsonu için de geçerliliğini koruması halinde 2000 öncesi en düşük SSK emeklisi maaşı 1.894 TL'ye, 2000 – 2008 arası emekli SSK'lılar için en düşük maaş 1.485 TL'ye, 2008 sonrası en düşük SSK emekli maaşı 1.128 TL'ye çıkacak.

EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.