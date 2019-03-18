2019 yılında İstanbul TOKİ evlerine yoğun bir ilgi oldu. Vatandaşlar İstanbul TOKİ projesi kapsamında konutları almak için başvuru şartlarını en ucuz konut hangisi gibi soruları araştırıyor. 2+1 yani alt gelir grubuna yönelik konutlarda fiyatlar 195 bin 500 liradan, taksitler de 652 liradan başlıyor. TOKİ konutları arasında en ucuz yer Silivri olarak görülüyor. Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

EN UCUZU SİLİVRİ

İstanbul'da Başakşehir'de (Ayazma, Hoşdere, Kayabaşı) yer alan 3 projede fiyatlar aynı. 2+1 dairelerin fiyatı 238 bin lira, aylık taksitleri de 793 lira. Tuzla Konaşlı projesinde fiyat 199 bin lira olurken, taksitler 663 lira olarak belirlendi. İstanbul'un en ucuzu Silivri için ise toplam 195 bin 500 lira, aylık 652 lira taksit ödenecek.

BAŞVURUDA 4 KATEGORİ

Sosyal konutlara başvurular şehit aileleri harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 15-19 Nisan, engelliler için 8-12 Nisan, emekliler için 25 Mart-5 Nisan, diğer başvurular için 6-22 Mart arasında yapılacak.

1- Başakşehir Kayabaşı'na 793 TL taksitle 4 bin 467 adet konut

TOKİ'nin Başakşehir Kayabaşı'nda satışa çıkardığı toplam konut sayısı 4 bin 467. Konutların tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede toplam 2 bin 338 adet 85 metrekare 2+1 daire, 2 bin 129 adet 128 metrekare 3+1 daire yer alacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni projede 793 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte ödeme planı:

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

2- Başakşehir Ayazma'ya 793 TL taksitle 311 yeni konut

TOKİ'nin Başakşehir Ayazma'da satışa çıkardığı yeni projede toplam 311 adet daire var. Daire tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede 200 adet 2+1, 111 adet 3+1 daire bulunuyor. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 2+1 daire fiyatları 238 bin TL, 3+1 daire fiyatları 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 793 TL taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

3- Silivri Alipaşa'ya 651 TL taksitle 685 yeni konut

TOKİ Silivri'de de yeni proje inşa edecek. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek yeni projede 685 adet daire yer alacak. 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 dairenin yer alacağı projede talep toplama işlemleri başladı.

TOKİ Silivri Alipaşa 2019 projesinde 2+1 daireler 195 bin 500 TL'den, 3+1 daireler 294 bin 400 TL'den satılıyor. Yeni kampanyada aylık 651 TL taksitle 2+1 daire sahibi olunabilecek. TOKİ Silivri Alipaşa 2019 detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (22 bin 960 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (955 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (38 bin 600 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (651 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (28 bin 440 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 208 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (57 bin 880 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.308 TL) taksitlendiriliyor.

4- Başakşehir Hoşdere'ye 793 TL taksitle 337 yeni konut

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir Hoşdere'de inşa edeceği yeni projede 337 adet konut olacak. Konutların 169 tanesi 2+1, 168 tanesi 3+1 olarak tasarlandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 238 bin TL, 3+1 dairelerde 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde de aylık 793 TL taksitle ödeme yapılabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

5- Tuzla Aydınlı'ya 663 TL taksitle 500 yeni konut

TOKİ, Tuzla Aydınlı'da 500 adet yeni konut inşa edecek. Yeni konutların talep toplama işlemleri başladı. Yeni projede 250 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut olacak.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 199 bin TL, 3+1 dairelerde 349 bin TL olarak açıklandı. Yeni kampanyada aylık sadece 663 TL taksitle ev sahibi olunabilecek. İşte detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (23 bin 380 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (972 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (39 bin 300 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (663 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (33 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 617 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (68 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.551 TL) taksitlendiriliyor.

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular; 4 kategoride olacak

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.