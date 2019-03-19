Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'da önemli açıklamalarda bulundu. Büyüme rakamlarının 2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi olduğunu açıklayan Albayrak, enflasyonda da hedefin tek haneli rakamlar olduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemize yönelik finansal dalgalanmalar karşısında güçlü duruş sergiledik. Türkiye sistemini çok daha güçlendiren ekonomik adımları uyguladı. Ekonomi Yeni Ekonomi Planı'nda ne öngördüysek ondan da iyi durumda ilerliyor.

Göreve geldiğimiz günden itibaren türlü türlü sıkıntılara karşı göğüs germek zorunda kaldık.

Türkiye güçlü ve istikrarlı bir liderlikle sistemini çok daha güçlendiren ekonomik altyapıya kavuştu.

Dünyanın, beklenenden çok daha kısa sürede Türkiye'nin bu yaşananların üstesinden gelmesini hayretle izlemesine şahit olduk.

2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi performans görüyoruz. Ocak, sanayi ve perakende rakamları arttı, Şubat'ta 5-6-7 puan daha iyi durumda. Mart, Şubat'tan daha iyi. En kötü geride kaldı dememizin sebebi o. Ekonomimizi ikinci çeyrekten itibaren çok daha güçlü potansiyel büyüme sürecine taşıyacağız. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performans göreceğiz.

ARKASINDAN ENTERESAN BİR HÜCRE EVİ ÇIKTI

Geçenlerde mesaj atmışlar, Türk Hava Yolları batıyor diye. Hemen kaynağını araştırın dedim. Emniyet araştırdı, enteresan bir hücre evinden çıktı.

Bu mesajlar atıldıktan 3 gün sonra THY tarihinin en büyük karıyla manşet oldu.

Seçim dönemine rağmen finansal istikrar, para ve mali politikadaki dik duruştan taviz vermedik. İhracat ve turizmde göstergeler çok olumlu.

Cari fazla sürecine giriyoruz. Şubat sonu yıllıklandırılmış cari açık 17 milyar dolar olur.

Ekim, kasım ve aralık aylarında yaşanan daralmaya karşın atılan adımlarla yeniden likidite sağlandı.

TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK

Faizler 20'lerin altına inmeye başladı. 2003 yılında faizler 4-5-6 seviyelerine inmişti. Gezi süreci bir başladı, faizler 7-8-9'a çıktı. Köklü ve kalıcı dönüşüm için şu an ilk adımları atıyoruz. Şubat'ta kredi tarafındaki artış 43,5 milyar TL civarında. Son üç senede 5 tane seçim oldu. 6 ayda bir seçim oldu. Bundan sonra 4.5 sene seçim yok. Bu çok önemli. Bu süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek. En kısa sürede faizleri ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz.

DOLAR AÇIKLAMASI

Ağustos-Ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Doların yükselmesini çok beklersiniz. Hele ki seçimden sonra daha çok beklersiniz.

İlk 2.5 ayda yaklaşık 70 milyon lira piyasaya sıcak para girdi. Bu yıl borç, finansman ihtiyacımız yok. Hazine'nin parası bol, rahat. Bu yılı kapattık. Enflasyonla mücadelede katı ve kararlıyız. Yüksek enflasyon uluslararası rekabeti ve faizi de etkiliyor. Eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz.



FAİZ DE AYNI ŞEKİLDE DÜŞECEK

Enflasyonda 2019 hedefi yüzde 15,9 idi, ancak çok daha iyi sonuç alacağız. Faiz de aynı şekilde düşecek.

Tanzim satışların devreye girmesiyle fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı.



Şubat ayında istihdam kaç yüz bin etkisi olacağını göreceğiz. Mart'ta istihdam Şubat'tan daha iyi şartlar göstermeye başlamış. Nisan'da çok daha güçlü bir istihdam rakamına doğru ilerliyoruz. Atılan adımlarla birlikte açıklanacak istihdam rakamlarında iyileşme göreceğiz. İstihdam taahhütlerini takip edeceğiz, gerekli adımlar atılacak. Faizlerdeki iyileşmeler daha iyi noktalara gelecek. İşletme kredilerinde yüzde 20'nin altını gördük.



TÜRKİYE ÇOK HIZLI REFLEKS GÖSTERDİ

Yurt dışına gittiğimiz her yerde şaşkınlık var. Türkiye çok hızlı bir refleks gösterdi. Biz yeni başladık. Bugün dünden yarın da bugünden iyi olacak.

Birileri hayal kuruyor. Saddam Hüseyin diye biri vardı hatırlıyor muyuz? Hafız Esad diye biri vardı öldü oğlu geldi Suriye'nin durumu ortada. Bütün bu operasyonlara rağmen teker teker dominonun taşları yıkılmasına rağmen birileri hayretle Türkiye'yi izliyor.