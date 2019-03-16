Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Kurum, TOKİ'den ev almış vatandaşlar için yüzde 22 indirim başlatılacağının müjdesini verdi.



İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Dün Yeni Zelanda'da terör saldırısı nedeniyle 49 insanımız hayatını kaybetti. Katleden cani terör örgütlerini buradan şiddetle kınıyorum.

DEPREME KARŞI DÖNÜŞÜM

Deprem bizim gerçeğimiz... 82 bin canımız gitmiş. En son 17 ağustos'ta 17 bin 500 canımız gitti. Öyle bir şey ki bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor, siz devlet olarak, yönetim olarak gerekli altyapıyı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir işi birden fazla kez yapmak zorunda kalıyorsunuz. Neticede gelişmekte olan bir ülkesini, deprem tehlikesini göz ardı etmeden bizim dönüşümü

Tam anlamıyla hazır mıyız? Değiliz. Ancak şu var 2012'de Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği var. Bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik.

Kentsel dönüşümle ilgili hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. 5 senede 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapacağız. Kartal'da elim bir kaza meydana geldi, 21 canımız gitti. Biz kalitesine baktığımızda, şu andaki dayanımları 5'te 1 oranında düşük gözüküyor. Ayakta durması bile mucize.

YIKILMA TEHLİKESİ OLAN KAÇ KONUT VAR?

6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Yaklaşık 21 milyon binamız var. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Riskli binalar var. O 6.7 milyonun da 1.5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor.

SOSYAL KONUT PROJELERİ

Vatandaşlarımıza iki müjde verelim. Birinci müjdemiz, 50 bin sosyal konut projemiz başlattık. Mahalle kültürünü yansıtacağımız, yatay mimariyi yansıtacağımız örnek medeniyetin tarif ettiği şeklinde 67 ilimizde sosyal konut projesine başlattık. Yatay yapılaşmayı her ilimizde pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar doğru örnekler; inşaat sektörüne de yol gösterecek. TOKİ de aslında bir halk ekmek fabrikasıdır. O da toplu konutla ilgili bir fabrikadır. Biz bu noktada yatay mimariye yön vermek zorundayız.

İstanbulumuzda da 6 bin 300 konutumuz var, 652 lira taksitle vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyorlar. 240 aya varan da vadeler var. 200 bine yakın başvuru oldu. Ve 19 Nisan'da başvurularımız bitecek. Bizim hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. İlk 50 bini yapıyoruz, gelen talebe göre de illerimizin dağılımını yapacağız ve 2023'e kadar 250 bin konutumuzu kararlı şekilde yapacağız.

TOKİ'YE BORCUNU KAPATANA YÜZDE 22 İNDİRİM

Bir başka müjde; bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, biz inşallah 21 Mart tarihi itibariyle vatandaşlarımızın borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. Eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirim alabilecek. İlk defa vatandaşlarımıza duyurmuş olalım.