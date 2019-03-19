Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-İnsanların sosyal donatı eksikliklerinin vatandaşları rahatsız ettiğini görüyoruz. Ataşehir'de 3 mahallede kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Vatandaşlar mutlu ayrıldılar, ikna ettiklerini düşünüyorum.

-Kentsel dönüşümde olayı projeyi yerinde çözmek zorundayız.

-Mamak'ta uzun zamandır süre gelen kentsel dönüşüm projesi vardı, temelini atacağız.

-300 bin liralık eve 300 bin liradan aşağı teklif etmiyoruz. Dairelerin değeri kaybolmuyor.

-Vatandaşımız bize inanıyor. Emlak Bankası da sahaya inecek.

- Bir çoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz.

-Biz Ankaramıza ilişkin çok önemli proje yürütüyoruz. Hem güney hem kuzeyine yeşil koridor açıyoruz. Mogan Gölü'nden başlıyor İmrahor'a uzanan süreçte 35 kilometrelik alanı kapsıyor. İçinde parkların bahçelerin olduğu çok önemli bir koridoru hayata geçiriyoruz. Mogan'dan 3.5 milyon metreküplük dip çamurunu temizledik. Mogan Gölü etrafında çok büyük bir millet bahçesi projelendiriyoruz.