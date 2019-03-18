2019 yılı TOKİ konutlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan indirim müjdesi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ''TOKİ'den ev alan vatandaşların borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlattıklarını'' duyurdu. Bu arada TOKİ konutlarına da vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. TOKİ projesi için alt, orta, üst gelir grubu başvuru şartlarını da haberimizde detaylandırdık.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Dün Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırında 49 insan hayatınız kaybetti. İnançları yüzünden insanları katleden bu canileri şiddetle kınıyorum.

Deprem nedeniyle Türkiye'de 82 binden fazla canımızı kaybetmişiz. Çok ağır bir bilanço en son 17 Ağustos'ta 17 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor. Devlet yönetimleri de altyapıyı yeniden yapmak zorundasınız. Gelişmekte olan bir ülkesiniz ve deprem kuşağındayız. Bu gerçeği gözardı etmeden dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım.

Bugüne kadar 590 bin konutu değiştirdik. 1.5 milyon konutun acil olarak dönüşümünün yapılması gerekiyor. 5 yıl içerisinde bunu tamamlamak istiyorum.

Tüm Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Toplamda 21 milyon civarında binamız var. Bu 6,7 milyon binamız deprem yönetmeliğine uygun. Yılda 300 bin konutun değişmesi için 60 milyar lira, toplamda da 300 milyar lira ayırarak o 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmış olursunuz.

(Kentsel dönüşümü finansmanı konusu) İller Bankası, kentsel dönüşüme, yağmur suyuna, atık suyuna destek veren bir kuruluşumuz. İller Bankası'nın geçmiş yıllara dönük karlarını, kentsel dönüşüme desteklemek için yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza sunabileceğiz. Aynı zamanda bunun içerisinde yüzde 50'lik faiz desteği olacak.

TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 50 bin konut fırsatına vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gösterdi. Özellikle başvuruların hangi banka ile alınacağı sorusu, başvuru klavuzunun yayınlanması ile cevap bulmuş oldu. Başvurunun ardından işleyecek süreç de netleşti. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek tarihte "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

İşte TOKİ 50 bin konut başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

Taksit ödemeleri, 3 1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKİtarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

2 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.