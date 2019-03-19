EYT ile ilgili yeni gelişmeler son dakika haberleri gündemden düşmüyor. EYT yasası açıklamaları yakından takip ediliyor. En son açıklama AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı​ Binali Yıldırım'dan geldi.

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EYT'LİLER NE İSTİYOR?

Son zamanlarda aktif bir şekilde kampanyalar yürüten ve bunu sosyal medyaya da yansıtan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı​ Binali Yıldırım'dan EYT açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret eden Yıldırım, buranın yakındaki Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen öğrencilerle görüştü.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." dedi.

BAKAN SELÇUK: EYT GÜNDEMDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." yanıtını verdi.