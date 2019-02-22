Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündemde yer almaya devam ediyor. EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar konu ile ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamaları öğrenmek istiyorlar. Son açıklamada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'EYT gündemimizde yok' dedi.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'EYT gündemimizde yok' dedi.

BAKAN ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını vermişti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.