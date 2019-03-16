2019 yılı SGK SSK BAĞKUR emekli maaşı intibak yasası son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak diye soruyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

HERKESE FARKLI ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği, yapılacak bir intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor..

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EŞİT PRİME EŞİT AYLIK

Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, sigorta mevzuatlarının eşitliği sağlayacak şekilde değiştirilmesinin yolunun intibaktan geçtiğini söyledi. Yıldız, "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve gün sayıları eşit olanlara, aynı aylığın ödenmesini istiyoruz" dedi. Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti.