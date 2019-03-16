Asgari Geçim İndirimi (AGİ), bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içinde yer almaktadır. Eşinin çalışması ve çocuk sayısına göre artan AGİ ücreti 2019 yılı Ocak zammı ile birlikte değişikliğe uğradı. Mevcut yılın asgari ücret ödemesine göre hesaplanan AGİ 2019 yılında ne kadar oldu? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte 2019 AGİ tablosu...

2019 AGİ NE KADAR OLDU?

2019 yılı itibarıyla AGİ en düşük 191,85 TL, en yüksek 326,15 TL olarak belirlendi. Çalışan bekar, evli ve çocuklu vatandaşların AGİ ücretleri 2019 yılında şu şekilde:

2019 AGİ tablosu

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.