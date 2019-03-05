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  • 05.03.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 10:23

, 2018 yılına gelirini yüzde 58 arttırdı

, 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

THY'den bir rekor daha!

Türk Hava Yolları, 2018 yılına ilişkin mali rakamları açıkladı. Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada; 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi. Gelirini yüzde 58 artırarak 4 milyar TL net kâr açıklayan şirket, son çeyrekte ise yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etti. , yıllık satış gelirini de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırarak 12,9 milyar dolara ulaştırdı.

3 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİK
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede; "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.

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