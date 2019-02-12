Türk Hava Yolları 2019 yılının ilk trafik sonuçlarını açıkladı. Yıla başarılı bir performansla başlayan bayrak taşıyıcı havayolu, Ocak ayı doluluk oranını %79,5 olarak kaydetti.

BU AYI %79,5'LİK DOLULUK İLE TAMAMLADI

2019 Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayı %79,5'lik doluluk oranı ile tamamladı. 2018 yılı Ocak ayının pozitif baz etkisine rağmen ücretli yolcu kilometredeki artış, Türk Hava Yolları için talep ortamının 2019 yılında da pozitif bantta kalacağının önemli bir göstergesi oldu.

Ocak 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;

-Ocak ayında taşınan yolcu sayısı 5,7 milyon oldu.

-Ocak ayı toplam doluluk oranı %79,5 olarak gerçekleşti. Dış Hat doluluk oranı %78,3 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşların doluluk oranı ise %87,1 olarak gerçekleşti.

-Dıştan dışa transfer yolcu sayısında %5,2'lik artış görüldü.

-Kargo ve Posta hacmi, 2018 yılındaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %14,9 arttı. Kargodaki bu büyümeye %21 ile Avrupa, %13,7 ile Uzak Doğu ve %11 ile K. Amerika katkı sağladı.

-Geçen yılın aynı dönemine göre yine bu ayda yolcu doluluk oranında Uzak Doğu'da 1,4 puan, K. Amerika'da ise yaklaşık 1 puanlık artış gerçekleşti.

REKOR TRAFİK SONUÇLARINA İMZA ATTIK

Sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; "Geride bıraktığımız yılın tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Bugün açıkladığımız 2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti. Hep söylediğimiz gibi, 2019, gerek ulusal havacılığımız gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bu mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici. " dedi.

THY BÖYLE DUYURDU

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türkiye'nin markası Türk Hava Yolları olarak Ocak ayında 5,7 milyon yolcumuzu %79,5 doluluk oranı ile taşıdık. Geçen yılın aynı dönemine göre taşınan kargo miktarımız %14,9 dıştan dışa transfer yolcu doluluk oranımız ise %5,2 arttı. Gururla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.