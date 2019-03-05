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  • 05.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 09:35

son durum: 5 Mart ve oldu? Güncel

ABD'nin dirençli ekonomisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın(ECB) toplantısı öncesinde nun zayıf seyir izlemesiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 5 Mart güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu?

Dolar ABD'de dördüncü çeyrek GSYH verisinin de aralarında olduğu son dönemdeki verilerin ekonomik ivmenin hızlıca düşeceği endişelerini yatıştırmasıyla hazine tahvil getirilerindeki yüksek seyirden destek buldu. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün 96.816 ile 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra yüzde 0.05 artışla 96.726 seviyesinde bulunuyor. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu?

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 5,3840 liradan alınan dolar, 5,3860 liradan satılıyor. 6,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3770 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olmuştu.

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