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  • 04.03.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 18:02

Türk Hava Yolları () 'ndan 302 bin yolcu taşıdı

29 Ekim 2018'de açılan 'nda iç ve dış hat olmak üzere günde 23 sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları (), ticari uçuşlara başladığı 31 Ekim 2018'den bu yana toplam 302 bin 215 yolcuyu taşıdı.

İstanbul Havalimanı'ndan 4 ayda 302 bin yolcu taşındı

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi, "'ndan uçmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 406 sefer ile 302 bin 215 yolcumuzu ağırladık. 10 dış 13 iç hat seferlerimizle İstanbul Havalimanı'ndan hem uçun hem büyük projeyi görün"

THY, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda günde iki sefer Ankara, birer sefer ise Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Konya ve Malatya, Dış hatlarda ise Paris, Londra Gatwick, Münih, Franfurt, Bakü, Ercan, Kuveyt, Tiflis, Aşkabat ve Moskova seferlerini gerçekleştiriyor.

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