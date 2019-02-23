Turizme THY dopingi

Türk Hava Yolları (THY), 'Stopover' projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcuyu İstanbul'da ağırladı. THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, bu uygulama ile yolculara Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduklarını belirterek, "2018'de Japonya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkeyi dahil ettik" dedi.
- Ekonomi
- 23.02.2019
- Gazete
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