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Turizme dopingi

Turizme THY dopingi
Türk Hava Yolları (THY), 'Stopover' projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcuyu 'da ağırladı. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, bu uygulama ile yolculara Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduklarını belirterek, "2018'de Japonya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkeyi dahil ettik" dedi.

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