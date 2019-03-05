Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir.
Pekcan'ın açıklamalarından satır başları;
Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2'lik payla 5. tedarikçi ülkedir.
75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR
Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Pekcan'ın açıklamalarından satır başları;
Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2'lik payla 5. tedarikçi ülkedir.
75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR
Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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