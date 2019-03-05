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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 12:13

Trump'ın kararına hükümetten tepki: 75 milyar dolarlık...

'dan yaptığı açıklamada "Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir.

Trump'ın Türkiye kararına hükümetten tepki
'dan yaptığı açıklamada "Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları;

Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD 'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2'lik payla 5. tedarikçi ülkedir.

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR
Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.


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