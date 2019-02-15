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  • 15.02.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 10:07

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu. Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 12.3’e yükseldi. İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6 düzeyindeydi.

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.; Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.1 puanlık artış ile yüzde 12.6 oldu.

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